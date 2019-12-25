"Электронмаш" достроил завод в Выборгском районе

Госстройнадзор разрешил ввести завод в эксплуатацию.

В среду, 21 октября, стало известно, что ООО "Электронмаш" завершил строительство завода в Верхнем переулке в Выборгском районе.

Отмечается, что новый завод даст 95 рабочих мест. Четырехэтажное здание общей площадью около 3 тысяч квадратных метров будет введено в эксплуатацию в скором времени. В пресс-службе Госстройнадзора рассказали, что предприятие займется разработкой и предоставлением системного решения в области электроснабжения и автоматизации производства. Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях был заключен в 2015 году.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза.

Фото: vk.com/electronmash