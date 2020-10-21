В Петербурге локализовали сборку новых составов метро и трамваев

До конца текущего года поставят всего 112 "Балтийцев".

Сегодня, 6 июля, в Комитете по транспорту сообщили о локализации сборки новых составов метро и трамваев. Таким образом проинспектирован ход реализации транспорта на производственных мощностях Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта.

Мы локализовали в Петербурге процессы сборки новых транспортных средств, поставляемых в наш город в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта, чтобы сделать их более эффективными. Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту

В 2022 году между ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "Трансхолдлизинг" подписали контракт на поставку 950 вагонов метро модели "Балтиец" до 2031-го. До конца текущего года поставят всего 112 составов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербург прибыли два новых поезда "Балтиец" для "красной" ветки метро.

Фото: Правительство Петербурга­­­