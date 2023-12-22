В Hyundai отказались комментировать возможность поставок комплектующих на бывший завод в Петербурге

После сделки на заводе осталось значительное количество комплектующих, необходимых для полноценной сборки неисправных автомобилей.

Южнокорейская компания Hyundai Motor выразила свою позицию относительно возможности поставок комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Петербурге. В пресс-службе автоконцерна заявили, что компания не может комментировать деятельность, которая происходит в России, после того как произошла продажа бизнеса в регионе.

Доступные сведения указывают на то, что после сделки на заводе осталось значительное количество комплектующих, необходимых для полноценной сборки неисправных автомобилей. В январе текущего года московская компания "Арт-Финанс" стала новым владельцем Hyundai Motor Manufacturing Rus, которая владеет двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге. В свою очередь, южнокорейские компании Hyundai Motor Company и Kia Corporation вышли из состава учредителей, где ранее они владели долями в 70% и 30% соответственно.

В начале 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность после двухлетнего перерыва. Численность сотрудников предприятия составляет около 800 человек. Завод был построен в 2010 году и производил автомобили марок Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Годовой объем производства превышал 200 тыс. автомобилей.

Предприятие прекратило выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих. В конце прошлого года совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу завода компании "Арт-Финанс", которая ранее приобрела российские активы Volkswagen.

Напомним, что бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Северной стлице был переименован в "Автомобильный завод АГР" или сокращенно - "Автозавод АГР". В феврале АГР начала продажу автомобилей под брендом Solaris.

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Фото: hyundai.ru