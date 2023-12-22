На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали собирать Solaris

На данный момент планируется производить четыре модели.

Автомобили под брендом Solaris будут производить на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил владелец завода AGR Automotive Group.

На данный момент планируется производить четыре модели. Среди них представлено два седана и два кроссовера. Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Теперь предприятие работает под новым названием – "Автомобильный завод АГР". Гендиректором стал Алексей Калицев, который развивал бренды Hyundai и Genesis в России.

Тем временем доля автомобилей китайских брендов, доступных для продажи в Петербурге в 2023 году, достигла 62% .

Фото: AGR Automotive Group