Доля китайских авто на рынке Петербурге выросла до 62%

Средняя цена на автомобиль китайского производства составляет 3 млн рублей.

Доля автомобилей китайских брендов, доступных для продажи в Петербурге в 2023 году, достигла 62% по данным "Авито авто". За год этот показатель вырос на 41%.

Аналитики отмечают, что предложение китайских автомобилей увеличилось на 525%, а спрос на них возрос на 286%. Средняя цена на автомобиль китайского производства составляет 3 млн рублей. Однако спрос на китайские бренды автомобилей на "Авито авто" остаётся невысоким. В список пяти самых популярных входят следующие бренды: Haval с долей спроса 0,83%, Omoda с 0,75%, Changan с 0,65%, Chery с 0,56%, Geely с 0,56%.

Директор направления автомобилей в "Авито авто" Вадим Иванов отмечает, что за 2023 год российские покупатели стали более лояльны к китайскому автопрому. Отдельным трендом прошлого года по словам руководителя стал рост спроса на китайские кроссоверы, которые подходят как для повседневных поездок, так и для длительных путешествий.

Ранее мы сообщили о том, что серийное производство на бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустят во II квартале 2024 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)