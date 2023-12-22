Серийное производство на бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустят во II квартале 2024 года

Объёмы производства автомобилей в России в текущем году не будут ниже, чем в 2023 году.

Вице-премьер РФ глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется во II квартале 2024 года.

Он отметил, что уже сейчас начнутся производственные процессы и ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. Он также подчеркнул, что объёмы производства автомобилей в России в текущем году не будут ниже, чем в 2023 году.

Мантуров добавил, что на всех производственных площадках автомобильной промышленности были найдены индустриальные партнеры, и этот год становится завершающим этапом введения на рынок новых моделей, производимых на этих площадках.

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