"Дочка" "Интер РАО" приобрела трансформаторный завод в Металлострое

Кроме того, компания "Актив-Энергия" расширяет свою деятельность путём приобретения предприятия Siemens Energy в Воронеже.

Структура "Интер РАО" активно двигается в сторону укрепления своих позиций в энергомашиностроительном сегменте. В рамках этих усилий структурное подразделение "Актив-Энергия" приобрело 100% долю в компании "СМТТ. Высоковольтные решения", ранее известной как "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы". Данные изменения отображены едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, "дочка" структуры, компания "Актив-Энергия", расширяет свою деятельность путём приобретения предприятия Siemens Energy ("Воронежский трансформатор", ранее известный как "Siemens Энергетика Трансформаторы" и входящий в состав компании Siemens Energy).

Теперь "Интер РАО" принадлежат два трансформаторных завода: в Воронеже, где производятся трансформаторы средней и малой мощности, и в Петербурге, где производятся трансформаторы высокой мощности.

Представитель "Интер РАО" отметил, что покупка завода "СМТТ. Высоковольтные решения" усилит позиции компании на рынке и способствует развитию партнерства с важными клиентами, включая ПАО "Россети". Согласно отчёту компании "Интер РАО" за 2022 год, энергомашиностроительный сегмент является одним из основных направлений её развития в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщили о том, что бывшие сотрудники Bonava основали новую компанию в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / СМТТ. Высоковольтные решения