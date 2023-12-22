Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Гендиректором предприятия стал Алексей Калицев, ранее занимавший руководящие должности в компании "Хендэ Мотор СНГ" и отвечавший за развитие брендов Hyundai и Genesis в России.

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai, расположенный в Петербурге, теперь называется "Автомобильный завод АГР" или сокращенно "Автозавод АГР". Как указывается в Едином государственном реестре юридических лиц, генеральным директором предприятия стал Алексей Калицев, ранее занимавший руководящие должности в компании "Хендэ Мотор СНГ" и отвечавший за развитие брендов Hyundai и Genesis в России. В 2017 году он также был управляющим директором "Хендэ Мотор СНГ".

В конце января компания "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, завершила сделку по приобретению завода Hyundai в Петербурге. Серийное производство на предприятии стартует во II квартале 2024 года.

Завод в Петербурге, ранее принадлежавший южнокорейскому концерну Hyundai, возобновил работу 9 января после двухлетнего перерыва. Производство на предприятии было остановлено в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. В это время в простое находилось более двух тыс. человек. Ранее на заводе выпускались такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Ранее мы сообщили о том, что доля китайских авто на рынке Петербурге выросла до 62%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)