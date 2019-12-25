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Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу до 9 марта
Сегодня, 10:07
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Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу до 9 марта

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Для производства не хватает комплектующих.

Завод Hyundai в Петербурге временно приостановит производство из-за нехватки комплектующих. Об этом у предприятия узнала "Фонтанка".

Работу поставили на паузу с 1 по 5 марта. Планируется, что производство возобновится 9 марта. Проблема связана с "продолжающимися глобальными логистическими перебоями в поставках автокомпонентов".

Завод располагается в Сестрорецке на Левашовском шоссе. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Volvo, Scania и Ericsson приостанавливают бизнес в России.

Фото: Pexels 

Теги: hyundai, автомобиль, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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