Завод Hyundai в Петербурге приостановит работу до 9 марта

Для производства не хватает комплектующих.

Завод Hyundai в Петербурге временно приостановит производство из-за нехватки комплектующих. Об этом у предприятия узнала "Фонтанка".

Работу поставили на паузу с 1 по 5 марта. Планируется, что производство возобновится 9 марта. Проблема связана с "продолжающимися глобальными логистическими перебоями в поставках автокомпонентов".

Завод располагается в Сестрорецке на Левашовском шоссе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Volvo, Scania и Ericsson приостанавливают бизнес в России.

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