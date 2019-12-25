Volvo, Scania и Ericsson приостанавливают бизнес в России

Представители Volvo Cars объяснили данное решение наличием рисков, связанных с торговлей в России. Их беспокоят антироссийские санкции, введенные США и ЕС. В Scania заявили, что ценности компании важнее клиентов. По словам представителя организации, сейчас каждое сказанное слово рискует стать дополнительным топливом в конфликте и раздуть кризис.

Несколько шведских компаний решили приостановить производство своих автомобилей в России. Среди них автопроизводители Volvo Cars и Scania. Также об остановке бизнес-процессов на территории России сообщила пресс-служба телекоммуникационной Ericsson.

Представители Volvo Cars объяснили данное решение наличием рисков, связанных с торговлей в России. Их беспокоят антироссийские санкции, введенные США и ЕС. Компания приостанавливает не только производство, но и поставки автомобилей на российский рынок. Представитель компании Бен Фулдс подчеркнул, что так будет до дальнейшего уведомления. Шведская компания Scania перестала осуществлять поставки грузовиков и комплектующих еще на прошлой неделе. Их представитель, Эрик Брэттхолл, заявил, что ценности Scania важнее клиентов. По его словам, каждое сказанное слово рискует стать дополнительным топливом в конфликте и раздуть кризис.

Напомним, что шведские магазины IKEA остаются на рынке. В организации несут большую ответственность за сотрудников и поставщиков России и Украины. Универмаги закрылись на территории Украины из-за того, что компания не в силах гарантировать безопасность. Российские покупатели пока могут приобретать продукцию.

Ранее мы сообщили, что Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры.

Фото: media.scania.com