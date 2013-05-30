Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры

Кроме того, на днях американская студия Warner Bros отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. В дальнейшем руководство компаний намерено действовать «исходя из того, как будет развиваться ситуация».

Американская компания The Walt Disney Company приняла решение приостановить показы своих фильмов на территории России. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Представители компании считают, что Россия необоснованно вторглась на территорию Украины. Они утверждают, что российской стороне удалось создать "ужасный гуманитарный кризис". В этой связи в российских кинотеатрах не покажут мультипликационный фильм Turning Red ("Я краснею") от студии Pixar. Кроме того, на днях американская студия Warner Bros отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. В дальнейшем руководство компаний намерено действовать "исходя из того, как будет развиваться ситуация".

Напомним, что российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после того, как руководители ДНР и ЛНР заявили о необходимости поддержки из-за угрозы вторжения Киева в регион. С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денафикацию Украины.

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