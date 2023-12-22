Выручка бывшего завода Hyundai упала в 19 раз

Убыток предприятия за год простоя составил 16,6 млрд рублей.

Выручка бывшего "Хендэ Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке по итогам 2023 года упала на 95%, а убыток предприятия за год простоя составил 16,6 млрд рублей. Это следует из отчётности компании, размещённой на сайте Государственного информационного ресурса Бухгалтерской Финансовой Отчётности (ГИР БФО).

Петербургский завод остановился в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих. В конце прошлого года совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу завода за символическую сумму компании "Арт-Финанс", которая до этого купила российские активы Volkswagen: 9 января завод возобновил работу после двухлетнего перерыва.

Завод Hyundai в Сестрорецке работал с 2010 года. До весны 2022 года он производил модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Годовой объём производства превышал 200 тыс. автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что восстановление производства петербургского автопрома планируется к 2025 году.

Фото: Piter.TV