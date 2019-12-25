АвтоВАЗ подтвердил ранее озвученные сроки начала продаж новой Lada X-Cross 5

Первые кроссоверы Lada X-Cross 5 поступят российским дилерам в конце 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Отметим, что изначально продажи хотели запустить в III квартале, однако президент компании Максим Соколов перенёс сроки. На данный момент процесс проходит согласно графику, что и подтвердили представители организации.
Напомним, что АвтоВАЗ запустил производство кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Северной столице летом текущего года. Модель оснащена бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и семиступенчатой трансмиссией.
Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург".
Фото: Piter.TV
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