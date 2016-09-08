Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5

Модель обещают представить в этом июне. Ещё две будут выпущены в 2 последующих года.

"АвтоВАЗ" запустит производство новых моделей на бывшем заводе Nissan в Северной Первой из них станет Lada X-Cross 5. Об этом сообщает ТАСС.

Модель обещают представить в этом июне. Ещё две будут выпущены в 2 последующих года.

Напомним, что завод Nissan в Северной столице перешёл в собственность российского "НАМИ". Затем "АвтоВАЗ" приобрёл 99% активов Nissan в стране.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских автосалонах остановлены продажи новых авто из-за проблем с ПТС

Фото: пресс-служба АО "АвтоВАЗ"