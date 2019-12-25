  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских автосалонах остановлены продажи новых авто из-за проблем с ПТС
Сегодня, 10:34
185
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских автосалонах остановлены продажи новых авто из-за проблем с ПТС

0 0

Первые задержки в выдаче ПТС начались с начала 2023 года, после полного перехода с бумажных паспортов ТС на электронные.

Продажи новых автомобилей в Северной столице оказались парализованы: предполагается, что такая ситуация возникла из-за задержек в выдаче ПТС со стороны ФГУП "НАМИ". Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам представителей рынка, ситуация стала серьёзной проблемой для дилеров в городе. На складах простаивает сотни машин, которые уже оплачены, однако продать их невозможно. Первые задержки в выдаче ПТС начались с начала 2023 года, после полного перехода с бумажных паспортов ТС на электронные.

Основные сложности испытывают дилеры китайских иномарков Chery, Exeed, Omoda и Changan. Они связывают ситуацию с проблемами, возникшими между поставщиками и ФТС и возможной нехваткой готовых к установке в машины комплексов "ЭРА-ГЛОНАССС".

Ранее мы сообщили о том, что "Алмаз-Антей" вложит до 37 млрд рублей в бывший завод Toyota и начнёт выпуск собственных авто.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобильные новости, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии