В петербургских автосалонах остановлены продажи новых авто из-за проблем с ПТС

Продажи новых автомобилей в Северной столице оказались парализованы: предполагается, что такая ситуация возникла из-за задержек в выдаче ПТС со стороны ФГУП "НАМИ". Об этом сообщила "Фонтанка".
По словам представителей рынка, ситуация стала серьёзной проблемой для дилеров в городе. На складах простаивает сотни машин, которые уже оплачены, однако продать их невозможно. Первые задержки в выдаче ПТС начались с начала 2023 года, после полного перехода с бумажных паспортов ТС на электронные.
Основные сложности испытывают дилеры китайских иномарков Chery, Exeed, Omoda и Changan. Они связывают ситуацию с проблемами, возникшими между поставщиками и ФТС и возможной нехваткой готовых к установке в машины комплексов "ЭРА-ГЛОНАССС".
Ранее мы сообщили о том, что "Алмаз-Антей" вложит до 37 млрд рублей в бывший завод Toyota и начнёт выпуск собственных авто.
Фото: Piter.TV
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