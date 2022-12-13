"Алмаз-Антей" вложит до 37 млрд рублей в бывший завод Toyota и начнёт выпуск собственных авто

Инвестиции за счёт кредитных организаций будут направлены на выпуск грузовиков БАЗ и электрокаров "Е-Нева".

Концерн "Алмаз-Антей" заявил о планах по вложению до 37 млрд рулей в производственные мощности бывшего завода Toyota в Северной столице. Там начнётся выпуск новых автомобилей отечественного производства.

По словам гендиректора "Обуховского завода" Михаила Подвязникова, инвестиции за счёт кредитных организаций будут направлены на выпуск грузовиков БАЗ (начнётся в 2024 году) и электрокаров "Е-Нева" (начнётся 2027 году). За обозначенные сроки необходим будет наладить производство около 2 тыс. грузовиков и не менее 55-60 тысяч электрокаров соответственно.

Напомним, что максимальная скорость электрокара "Е-Нева" составляет почти 200 км в час, а максимальный пробег без подзарядки равен 463 км.

Фото: Piter.TV