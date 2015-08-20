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Бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург"
Сегодня, 13:39
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Бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург"

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Акции предприятия на 99% принадлежат "АвтоВАЗу".

Бывший завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") получил название "ЛАДА Санкт-Петербург", как и было обещано ранее. Об этом свидетельствует выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Напомним, что акции предприятия на 99% принадлежат "АвтоВАЗу". Ещё 1% находится во владении подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ. 

Производство на заводе было запущено заново в ходе ПМЭФ-2023: теперь там производятся кроссоверы FAW Bestune T77 (Lada X-Cross 5).

Ранее мы сообщили о том, что территории вокруг завода Toyota в Петербурге могут включить в состав ОЭЗ.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: завод nissan, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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