Бывший завод Nissan официально переименовали в "ЛАДА Санкт-Петербург"

Акции предприятия на 99% принадлежат "АвтоВАЗу".

Бывший завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") получил название "ЛАДА Санкт-Петербург", как и было обещано ранее. Об этом свидетельствует выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Напомним, что акции предприятия на 99% принадлежат "АвтоВАЗу". Ещё 1% находится во владении подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ.

Производство на заводе было запущено заново в ходе ПМЭФ-2023: теперь там производятся кроссоверы FAW Bestune T77 (Lada X-Cross 5).

Ранее мы сообщили о том, что территории вокруг завода Toyota в Петербурге могут включить в состав ОЭЗ.

Фото: Правительство Петербурга