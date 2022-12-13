Стало известно, что НАМИ передаст активы Nissan в России "Автовазу"

По словам Мантурова, НАМИ передает акции АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Петербурге.

Стало известно, что АвтоВАЗ получит российские активы автоконцерна Nissan. Об этом 3 января сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РБК.

По словам Мантурова, НАМИ передает акции АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Петербурге.

Напомним, что 19 декабря начали сокращать сотрудников завода корейского концерна Hyundai в Петербурге. Об этом объявило руководство компании. В пресс-службе заявили, что из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Известно, что сокращения будут проходить с 23 января по 17 февраля. Компания обещает выполнить все соцобязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон.

"АвтоВАЗ" запустит производство своих автомобилей на базе бывшего завода ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" ко II полугодию 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в 2023 году 10 тыс. автомобилей LADA выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге. На бывшем заводе Nissan "АвтоВАЗ" планирует выпускать автомобили LADA дороже основной линейки. На старте будут производить три модели.

Фото: Piter.tv

