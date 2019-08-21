"АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan

Как сообщили в Минпромторге, российский производитель будет осуществлять управление предприятием.

Полномочия по управлению площадкой завода Nissan в Северной столице переходят "АвтоВАЗу". Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на вице-премьера РФ главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, что ранее все российские активы автоконцерна перешли от "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

Мантуров добавил, что с 2023 года российский автопром начнёт. активнее развитие. Так, "АвтоВАЗ" уже запланировал выпуск обновлённого "Москвича".

Ранее мы сообщили о том, что ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota.

Фото: Piter.TV