"АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan

Полномочия по управлению площадкой завода Nissan в Северной столице переходят "АвтоВАЗу". Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на вице-премьера РФ главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Напомним, что ранее все российские активы автоконцерна перешли от "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".
Мантуров добавил, что с 2023 года российский автопром начнёт. активнее развитие. Так, "АвтоВАЗ" уже запланировал выпуск обновлённого "Москвича".
Ранее мы сообщили о том, что ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota.
Фото: Piter.TV
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