Петербургский завод Nissan перешёл к "НАМИ"

Он перешёл в собственность Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП "НАМИ"), подведомственного Минпромторгу РФ.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешёл в собственность Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП "НАМИ"), подведомственного Минпромторгу РФ. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 23 ноября 2022 года, убедился Piter.tv.

О продаже "НАМИ" всех российских активов Nissan стало известно в октябре этого года. При этом японский концерн в течение шести лет может выкупить обратно свою долю в "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

После смены владельца две тысячи сотрудников петербургского завода сохранят рабочие места на год.

При этом ФГУП "НАМИ" не планирует покупать петербургский завод Toyota.

Фото: Piter.tv