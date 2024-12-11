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В районе деревни Поги в аварии пострадала водитель Nissan
Сегодня, 13:46
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В районе деревни Поги в аварии пострадала водитель Nissan

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Спасатели деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.

В ДТП в районе деревни Поги Тосненского района Ленинградской области пострадал водитель. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

На автодороге в районе деревни Поги 21 января произошло встречное столкновение автомобилей Nissan и Renault. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Nissan.

На месте происшествия работала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно. Спасатели деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи. Также спасатели отключили АКБ автомобилей.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: nissan, renault, поги
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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