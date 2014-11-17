Машина напавших на "Крокус" при погоне столкнулась со встречным автомобилем

Преступники хотели скрыться от полицейских в лесу.

Автомобиль Renault, на котором напавшие на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске пытались скрыться от российских правоохранительных органов,, во время погони на трассе М-3 столкнулся со встречным автомобилем. Машина со злоумышленниками остановилась только после этого инцидента. Соответствующие данные привели журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. Транспортное средство с террористами преследовали два экипажа ДПС, которые открыли огонь по цели для того, чтобы остановить водителя. Известно, что после осуществления четырех выстрелов по колесам машины, та начала вилять по дороге, а затем и вовсе съехала на правую обочину. Далее сотрудники второго экипажа ГИБДД применили автоматическое оружие АКС-74У. Им удалось прострелить у цели переднее левое колесо и заднее стекло. Затем автомобиль начал заметно снижать скорость. Именно в этот момент на встречном направлении двигался микроавтобус с пассажирами. Шофер из преследуемой машины направил свой автомобиль в лобовое столкновение. В последний момент водитель микроавтобуса применил на дороге маневр уворота.

Несмотря на это, избежать столкновения не удалось, Renault Symbol столкнулся с микроавтобусом в области его заднего правого колеса. <...> После удара Renault занесло, он остановился в центре проезжей части. материалы расследования

Известно, что автомобильная авария произошла на 376-м километре дороги М-3 "Украина" в Навлинском районе. Иномарка Renault врезалась в микроавтобус Volkswagen Crafter. В этот момент в салон транспортного средства находились 14 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.

