Полицейские задержали нападавшего на "Крокус" благодаря его светлым штанам

Один из преступников не смог соблюсти "дресс-код" для того, чтобы остаться незамеченным в темноте во время погони.

Сотрудники ДПС, которые преследовали автомобиль напавших на концертный зал "Крокус сити холл" в Московской области, задержали одного из преступников благодаря светлым штанам, хорошо видимым в темноте. Соответствующие данные привели журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. Установлено, что из машины Renault выбежали четверо мужчин, которые побежали в разные стороны по направлению к лесной зоне. Сотрудник ДПС также выбежал из автомашины, после чего стал преследовать одного из подозреваемых. Так как злоумышленник оказался одет в светлые штаны, то его лучше остальных было видно в темноте.

Инспектор ДПС со второго экипажа побежал вместе с ним. Свернув с дороги, они задержали убегающего мужчину. материалы расследования со ссылкой на показания одного из представителей ГИБДД

Затем на место инцидента прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный. В материалах уголовного дела также говорится о том, что двое инспекторов смогли догнать еще одного исполнителя теракта в Московской области. При попытке задержания мужчина скинул куртку и забежал в лес. В темноте сотрудники ГИБДД потеряли злоумышленника из виду. Однако позже он вместе с двумя сообщниками был задержан бойцами специальных подразделений.

Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию.

Фото: Piter.tv