Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию

Преступники указали на работ у полиции в день совершения теракта в КЗ Красногорска.

Организаторы музыкального выступления группу "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус сити холле", где в марте 2024 года произошел теракт, прислали в правоохранительные органы обращение о проведении мероприятия несвоевременно. Соответствующее заявление сделали журналисты, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. Известно, что инспектор-кинолог с 22 марта 2024 года в период с 17 по 18 часов вечера провел обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории. Затем полицейский поставил акт о проверке. Согласно сведениям от свидетеля инцидента, около 18 часов вечера полицейские встретились с представителями службы безопасности концертного зала и организовали с ними взаимодействие.

Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили полицейские... показания свидетеля

Напомним, что террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по зрителям. Затем преступники подожгли помещение. Следственный комитет указал, что жертвами трагедии стали 49 человек. Еще один пропал без вести. Травмировались 609 человек. Причиненный материальный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых сейчас находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

