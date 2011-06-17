При подготовке к теракту в "Крокусе" использовали восемь банковских счетов

Злоумышленники получили деньги на счет после того, как совершили преступление.

Соучастники исполнителей террористического акта, организованного в концертном зале "Крокус сити холл", в период подготовки к совершению преступления использовали восемь банковских счетов. Соответствующее заявление сделали журналисты, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. В тексте документов упоминается, что в рамках осуществления криминальной деятельности злоумышленниками были использованы четыре банковских счета на имя Назримада Лутфуллои, открытых в апреле 2023 года в Москве, а также два счета на имя Хусейна Хамидова, которые были открыты еще в 2016 году в Екатеринбурге. Дополнительно преступники использовали по одному счету от Джумазона Курбанова и Якубджони Юсуфзоды. Последний мужчина использовал счет с февраля 2024 года.

В материалах расследования уточняется, что на банковский счет Юсуфзоды в период с 14 по 22 марта 2024 года поступили 367 860 рублей. Часть денежных средств направлялась исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни и Далерджону Мирзоеву уже непосредственно после совершения преступления.

Исполнители теракта в "Крокусе" выбросили автомат при попытке скрыться.

Фото: Piter.tv