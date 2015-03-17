Исполнители теракта в "Крокусе" выбросили автомат при попытке скрыться

Злоумышленники передвигались по трассе M3 на автомобиле "Рено".

Четверо исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области выбросили автомат из окна автомобиля, на котором передвигались после совершения преступления. Такие шаги злоумышленники приняли в тот момент, когда пытались скрыться. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. Ранее в СМИ говорилось о том, что два других автомата подозреваемые бросили прямо на месте трагедии. В надзорном ведомстве установили, что Мирзоев Д.Б., Файзов М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализода С.М. передвигались на машине марки "Рено" по автомобильной дороге М3 "Украина". Они выбросили оружие на территории Калужской области. Инцидент произошел на расстоянии 157 километров от Москвы.

... Выбросили оставшийся у них автомат Калашникова, который был изъят 26.03.2024 в период с 13 часов 57 минут по 15 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия, после чего продолжили движение по направлению к Брянской области с целью последующего пересечения государственной границы Российской Федерации и Украины. материалы уголовного дела

Исполнители и пособники теракта в "Крокусе" использовали сленг и псевдонимы для общения.

