Исполнители и пособники теракта в "Крокусе" использовали сленг и псевдонимы для общения

Подозреваемые ранее призвали свою вину.

Исполнители и пособники террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холле" для конспирации использовали особый сленг и псевдонимы для общения друг с другом. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела.

... Использовали в разговорах специальные речевые обороты, именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность. документы уголовного дела

Напомним, что в понедельник четверо непосредственных исполнителей теракта (Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода) признали свою вину. Злоумышленники раскаялись в содеянном преступлении.

Вербовщики искали психологически готовых людей для совершения теракта в "Крокусе".

Фото: Piter.tv