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Исполнители и пособники теракта в "Крокусе" использовали сленг и псевдонимы для общения
Сегодня, 14:51
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Исполнители и пособники теракта в "Крокусе" использовали сленг и псевдонимы для общения

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Подозреваемые ранее призвали свою вину.

Исполнители и пособники террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холле" для конспирации использовали особый сленг и псевдонимы для общения друг с другом.  Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела.

... Использовали в разговорах специальные речевые обороты, именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность.

документы уголовного дела

Напомним, что в понедельник четверо непосредственных исполнителей теракта (Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода) признали свою вину. Злоумышленники раскаялись в содеянном преступлении. 

Вербовщики искали психологически готовых людей для совершения теракта в "Крокусе".

Фото: Piter.tv

Теги: красногорск, крокус сити холл, подмосковье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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