Вербовщики искали психологически готовых людей для совершения теракта в "Крокусе"

Преступники должны были подходить под определенные критерии.

Исполнители и пособники террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" на территории подмосковного Красногорска подходили для совершения подобных преступлений психологически. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. Эксперты объяснили что по такому принципу вербовщики искали членов запрещенной в России экстремистской и террористической организации, ответственной за трагедию, произошедшую на концерте музыкальной группы "Пикник".

Организаторы и кураторы вовлекали новых участников террористического сообщества, отдавая предпочтение лицам, психологически готовым принять участие в совершении преступлений террористической направленности. материалы расследования

Напомним, что четверо непосредственных исполнителей криминального деяния - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода уже признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на приобретение оружия 350 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv