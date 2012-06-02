Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на приобретение оружия 350 тыс. рублей

Фигурант расследования перевез оружие и боеприпасы из Дагестана в Подмосковье на машине.

Организаторы нападения на концертный зал "Крокус сити холл" на территории Красногорска выделили для приобретения оружия, необходимого для этой акции, 350 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. В СМИ уточнили, что подозреваемый Хусейн Хамидов использовал банковские счета, открытые на его имя. Он осуществлял по указанию руководителей из запрещенной в России международной террористической организации переводы денежных средств. Они в свою очередь использовались для обеспечения деятельности юоевиков и совершения преступлений.

... в том числе для покупки оружия, примененного в теракте, в том числе, находясь в Екатеринбурге, 24.02.2024 со своего счета Хамидов Х. А. перевел 350 000 рублей на банковский счет открытый на имя Шахромджона Гадоева в ПАО .... по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63. документ

В материалах уголовного дела говорится о том, что позже Гадоев перевез из Дагестана в Московскую область на транспортном средстве, оборудованном тайником, три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. В результате эти боеприпасы и вооружение использовались одним из непосредственных исполнителей теракта - Шамсидином Фаридуни.

Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся.

Фото: Piter.tv