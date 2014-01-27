Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся

Следственный комитет России раскрыл подробности подготовки и совершения преступления в концертном зале Красногорска.

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" на территории Московской области намеренно искали прятавшихся от них посетителей в концертном зале Красногорска, а затем расстреливали их. Соответствующее заявление сделали журналисты со ссылкой на материалы уголовного дела. Следователи считают, что преступные роли между подозреваемыми был заранее распределены. Установлено, что Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей". В случае ранения или смерти Фаридуни, другой соучастник теракта должен был забрать оружие у погибшего и продолжить убивать посетителей мероприятия.

Войдя в КЗ, они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали. материалы расследования

Все исполнители теракта в "Крокусе" находились на территории России незаконно.

Фото: Piter.tv