Все исполнители теракта в "Крокусе" находились на территории России незаконно

В материалах дела следствие указала на отсутствие регистрации в России у иностранцев.

Все четверо исполнителей теракта, организованного в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области, на момент совершения атаки находились в России незаконно, с нарушениями миграционного законодательства. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС, ознакомившиеся с материалами уголовного дела. В СМИ уточнили, что один из предполагаемых преступников (Далерджон Мирзоев) не имел регистрации по месту пребывания в стране. Мухаммадсобир Файзов на момент совершения преступления также находился в России незаконно. У мужчины еще в январе 2024 года закончился срок действия патента.

На 22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса 6 марта 2024 года. материалы расследования

Напомним, что Теракт в в Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета России, жертвами трагедии стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей (Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни) предприняли попытку уехать на украинскую территорию. Однако правоохранительные органы задержали мужчин в Брянской области, а затем доставили в Москву. Позже удалось установить и задержать соучастников теракта. По версии надзорного ведомства, все они входили в структурное подразделение "Исламского государства"* (* - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация).

Участник теракта в "Крокусе" прибыл в зал незадолго до концерта "Пикника" для разведки.

Фото: Piter.tv