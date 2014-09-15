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В Петербурге около двух тысяч сотрудников завода Nissan сохранят рабочие места на год
Сегодня, 12:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге около двух тысяч сотрудников завода Nissan сохранят рабочие места на год

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Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году, ежегодно с конвейера сходили до 100 тысяч автомобилей.

Около двух тысяч сотрудников завода Nissan в Петербурге сохранят рабочие места на год при переходе предприятия к новому собственнику. Об этом сообщил ТАСС представитель профсоюза Nissan Петр Принев.

При этом оплачиваемый простой с сохранением 2/3 оклада, подписанный работниками до 31 декабря 2022 года, продолжается.

Ранее Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" РФ в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".  Поставкой запчастей и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan будет заниматься "Автоваз".

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году, ежегодно с конвейера сходили до 100 тысяч автомобилей.

При этом Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan, автомобили, завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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