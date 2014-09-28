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Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге
Сегодня, 11:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в Петербурге

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Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения.

Японский автоконцерн Toyota приступит к сокращению сотрудников петербургского завода, о консервации которого объявил ранее. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Валерий Москаленко, мероприятия по сокращению штата будут проходить в ноябре-декабре.

Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения. Также работодатель компенсирует расходы на обучение или переобучение сотрудников. Мероприятия по содействию в трудоустройстве сотрудникам завода будут проходить в рамках совместного плана Службы занятости населения и ООО "Тойота Мотор".

Nissan пока не уведомлял Службу занятости о сокращении штата.

Фото: pxhere.com

Теги: toyota, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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