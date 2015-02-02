В Петербурге завод Nissan перейдет в госсобственность

Сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет.

В России все активы автоконцерна, включая завод в Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в Минпромторге.

Сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет. Поставлять запчасти и обслуживать автомобили Nissan будет АвтоВАЗ. В российском автоконцерне сообщили РБК, что ждут подписания необходимых документов. АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Глава Минпромторга Денис Матуров добавил, что производственный цикл на заводе Nissan и 2 тыс. рабочих мест будут сохранены. Напомним, что Nissan собирает на заводе в Петербурге внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В 2021 году с конвейера сошло 22,1 тыс. единиц Nissan Qashqai, 20,3 тыс. единиц Nissan X-Trail и 2,5 тыс. единиц Nissan Murano.

Завод приостановил работу в Петербурге 14 марта. Причиной стали перебои в поставках комплектующих. Изначально сообщилось о том, что завод не будет работать три недели, однако, как выяснилось, конвейер не запустят минимум дл мая: комплектующих все еще нет. В конце июня генеральный директор автоконцерна Макото Утида отмечал, что восстановление логистических цепочек и работы всего предприятия может произойти в конце сентября

Ранее мы сообщали, что чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд. Российское министерство по промышленности и торговли еще 16 мая сообщил о том, что активы группы Renault по стране перешли в государственную собственность. Акции завода "Рено Россия" переданы Москве, доля в "Автовазе" - институту НАМИ. "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Отечественный автопроизводитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на внутреннем рынке.

Фото: Piter.tv