Работа завода Nissan в Петербурге может остановиться до конца сентября

Гендиректор японской компании утверждает, что для возобновления производства будут приниматься все меры.

Петербургский завод японской компании Nissan может открыться лишь в конце сентября или начале октября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ, которые в свою очередь растиражировали заявление гендиректора концерна Макото Утиды.



Как подчеркнул руководитель в ходе собрания акционеров Nissan, все силы компании будут направлены на борьбу с перебоями в поставках комплектующий, которые связаны с санкциями против РФ. Для этого, по словам Утиды, принимаются все необходимые меры.



Напомним, что завод Nissan приостановил работу в Петербурге 14 марта.

Ранее мы сообщили о том, что Георгий Семененко ушёл с поста гендиректора "Кировского завода" после 17 лет на должности.

Фото: сайт Nissan в России