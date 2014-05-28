Георгий Семененко ушёл с поста гендиректора "Кировского завода" после 17 лет на должности

Он вошел в Совет директоров.

На Кировском заводе сменился генеральный директор. Собрание акционеров избрало на должность Сергея Серебрякова вместо Георгия Семененко. Последний возглавлял завод почти 17 лет. Решение было принято 24 июня.

За кандидатуру Серебрякова было отдано 74% голосов акционеров. Георгий Семененко вошел в новый Совет директоров.

Пресс-служба предприятия сообщает: Сергей Серебряков родился 18 октября 1977 года в поселке Орловка Кеминского района Кыргызстана. Получил высшее образование по специальности Финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства" в Ярославле, проходил военную службу в Московском военном округе. Позже отучился по программе "Управление человеческими ресурсами. Директор по управлению персоналом" во ВШЭ.

В возрасте 25 лет Серебряков стал директором по экономике и финансам фармацевтической компании "Красфарма" в Красноярске. На аналогичной позиции работал на целлюлозно-бумажном комбинате "Волга". Также возглавлял "Петербургский тракторный завод" и "Универсалмаш".

Фото: Piter.tv