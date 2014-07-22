Завод Nissan в Петербурге не вернулся к работе после простоя

Завод не работает с 14 марта.

Автомобильный завод Nissan не вернулся к работе 12 апреля. Об этом узнала "Фонтанка" у источника, близкого к компании.

Завод ушел в простой с 14 марта. Причиной стали перебои в поставках комплектующих. Изначально сообщилось о том, что завод не будет работать три недели, однако, как выяснилось, конвейер не запустят минимум дл мая: комплектующих все еще нет.

С 5 апреля Япония ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. К ним относятся драгоценные камни, ювелирные изделия, алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, ноутбуки, часы, рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат, а также машины премиум-класса.

Фото: сайт Nissan в России