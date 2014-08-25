Коити Хагиуда перечислил новый санкционный перечень в отношении РФ.

Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом рассказал на утреннем брифинге с журналистами глава местного министерства по экономике, торговле и промышленности Коити Хагиуда. Чиновник уточнил, что ограничения также затронут дорогостоящие автомобили премиального класса, драгоценности и ювелирные изделия. Спикер подчеркнул, что в Токио продолжают поддерживать западное антироссийское давление из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля. Коити Хагиуда, министр экономики Японии

Япония находится в тесной координации действий по санкциям с международным сообществом, в первую очередь - с Группой семи (G7). В новый санкционный перечень попали более 20 товаров. К предметам роскоши относятся алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, ноутбуки, часы, рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

Япония попросит компании не платить в рублях за газ из России.

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