Япония попросит компании не платить в рублях за газ из России

Хирокадзу Мацуно рассказал, что Токио придерживается договоренностей по G7.

Японское правительство заявило о том, что попросит национальные компании не платить в рублях за поставки российского газа, при поступлении официального требования от Москвы. Соответствующую информацию на брифинге с журналистами 29 марта высказал генеральный секретарь кабинета министров. Чиновники не знают, попадают ли заключенные между РФ и Токио энергетические контракты под требование российского руководства рассчитываться исключительно в российской валюте.

Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Япония в отличие от ряда западных стран ранее не объявляла об отказе или сокращении импорта российских энергетических ресурсов. Последние годы доля РФ в общем объеме местного импорта нефти составляла около 3,6%, а сжиженного природного газа - 8,8%.

Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle