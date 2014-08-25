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Япония попросит компании не платить в рублях за газ из России
Сегодня, 11:29
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Япония попросит компании не платить в рублях за газ из России

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Хирокадзу Мацуно рассказал, что Токио придерживается договоренностей по G7.

Японское правительство заявило о том, что попросит национальные компании не платить в рублях за поставки российского газа, при  поступлении официального требования от Москвы. Соответствующую информацию на брифинге с журналистами 29 марта высказал генеральный секретарь кабинета министров. Чиновники не знают, попадают ли заключенные между РФ и Токио энергетические контракты под требование российского руководства рассчитываться исключительно в российской валюте.

Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования.

Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Япония в отличие от ряда западных стран ранее не объявляла об отказе или сокращении импорта российских энергетических ресурсов. Последние годы доля РФ в общем объеме местного импорта нефти составляла около 3,6%, а сжиженного природного газа - 8,8%.

Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle

Теги: газ, рубль, спг, хирокадзу мацуно, чпония, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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