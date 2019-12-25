Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Хирокадзу Мацуно рассказал, что нота отправлена по дипломатическим каналам.

Япония выразила протест России из-за военных учений на Курильских островах. Такое заявление перед журналистами сделал генеральный секретарь кабинета министров данной страны. Хирокадзу Мацуно объяснил СМИ, что правительство направило российской стороне ноту протеста еще 25 числа.

Мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми. Хирокадзу Мацуно, генсек правительства Японии

Ранее Токио направлял Москве протест 11 марта. Это произошло по результатам этапа боевого слаживания, который стартовал на Курильских островах. А 21 марта российское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России по ситуации на Украине.

Глава Минфина Японии заявил о невозможности реквизировать средства ЦБ России.

Фото: YouTube / Ripbanwinkle