Глава Минфина Японии заявил о невозможности реквизировать средства ЦБ России

Сюнъити Судзуки рассказал о том, что в стране нет соответствующего закона.

Глава Минфина Японии заявил о невозможности реквизировать средства Центробанка России. Такой информацией с местными законодателями поделился Сюнъити Судзуки во время парламентского заседания. Синочник уточнил, что законодательство не дает властям страны осуществлять конфискацию золотовалютных резервов иностранных ЦБ. Это касается, в том числе, и регулятора из России. Эксперта попросили оценить возможность принятия соответствующих мер в рамках санкционного давления на Москву из-за проведения специальной военной операции на Украине.

В целом, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии. Сюнъити Судзуки, министр финансов Японии

Напомним, что Токио ранее приостановил операции с Центробанком России, что фактически означает заморозку российских резервов в Банке Японии. Активы ЦБ РФ в японских иенах оцениваются примерно в 33 млрд долларов.

Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями.

Фото: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）

