Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями

Сюнъити Судзуки рассказал, что страна не понимает, как решение Путина будет реализовано на практике.

Глава Минфина Японии заявил о том, что Токио не знает, как платить России за газ рублями. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции перед местными журналистами. Сюнъити Судзуки добавил, что сейчас власти страны подробно изучают решения российского руководства поставлять в недружественные государства энергетические ресурсы только в национальной валюте РФ. Пока что в Японии не понимают, как это постановление может быть реализовано на практике.

В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь. Сюнъити Судзуки, министр финансов Японии

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно утром 24 марта на пресс-конференции в Токио отметил представителям СМИ, что японское правительство активно обсуждает этот вопрос с другими профильными ведомствами и национальными компаниями.

Япония обсуждает вопрос участия РФ в саммите G20.

Фото и видео: