Глава Минфина Японии не знает, как платить России за газ рублями

Глава Минфина Японии заявил о том, что Токио не знает, как платить России за газ рублями. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции перед местными журналистами. Сюнъити Судзуки добавил, что сейчас власти страны подробно изучают решения российского руководства поставлять в недружественные государства энергетические ресурсы только в национальной валюте РФ. Пока что в Японии не понимают, как это постановление может быть реализовано на практике.
В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь.
Сюнъити Судзуки, министр финансов Японии
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно утром 24 марта на пресс-конференции в Токио отметил представителям СМИ, что японское правительство активно обсуждает этот вопрос с другими профильными ведомствами и национальными компаниями.
Япония обсуждает вопрос участия РФ в саммите G20.
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