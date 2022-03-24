Япония обсуждает вопрос участия РФ в саммите G20 (Большой двадцатки) с членами международного объединения. Такое заявление в Токио журналистам на пресс-конференции сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно.
Мы обсуждаем вопрос участия РФ в G20 с членами объединения, включая председательствующую Индонезию. Мы намерены принять надлежащие меры по этому вопросу, учитывая дальнейшую ситуацию.
Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии
Напомним, что днем 23 марта российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила корреспондентам о том, что президент России Владимир Путин планирует лично посетить итоговый саммит Группы двадцати.
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Фото и видео: YouTube / Ripbanwinkle
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