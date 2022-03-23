Захарова: США сделали все, чтобы японцы забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

В МИД РФ рассказали, что Токио не упоминает, кто именно нанес ядерный удар по стране.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что власти США сделали все для того, чтобы японцы забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Чиновника поделилась таким мнением с журналистами радиостанции Sputnik. Гостья эфира полагает, что американцы "вымарали" из памяти местного населения тему ядерных ударов, произошедших в 1945 году.

В учебниках, в музеях, которые открываются и открылись, работают в Японии, нигде не упоминается, что именно Вашингтон принял решение об их бомбардировках и их осуществил. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что даже на памятных мероприятиях на годовщинах бомбардировок не упоминается и не порицается страна, которая приняла решение и реализовала ядерный удар по Японии. Ранее мэры Хиросимы и Нагасаки предложили организовать поездку высоких представителей США в те регионы, которые пострадали от ядерных бомбардировок.

Захарова: переговоры по мирному договору с Японией невозможны из-за политики Токио.

Видео: ВК/Радио Sputnik