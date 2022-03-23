Захарова: США сделали все, чтобы японцы забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что власти США сделали все для того, чтобы японцы забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Чиновника поделилась таким мнением с журналистами радиостанции Sputnik. Гостья эфира полагает, что американцы "вымарали" из памяти местного населения тему ядерных ударов, произошедших в 1945 году.
В учебниках, в музеях, которые открываются и открылись, работают в Японии, нигде не упоминается, что именно Вашингтон принял решение об их бомбардировках и их осуществил.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что даже на памятных мероприятиях на годовщинах бомбардировок не упоминается и не порицается страна, которая приняла решение и реализовала ядерный удар по Японии. Ранее мэры Хиросимы и Нагасаки предложили организовать поездку высоких представителей США в те регионы, которые пострадали от ядерных бомбардировок.
Захарова: переговоры по мирному договору с Японией невозможны из-за политики Токио.
Видео: ВК/Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все