Захарова: переговоры по мирному договору с Японией невозможны из-за политики Токио

В МИД РФ объяснили решение отказаться от обсуждений вопроса.

Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно ввиду недружественной политики со стороны Токио по отношению к Москве. Таким мнением в эфире радиостанции Sputnik поделилась с журналистами официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что власти Токио пытаются нанести точечный ущерб национальным интересам России. В подобных условиях и данном подходе японского руководства Мария Захарова не видит возможности говорить о выработке соответствующих документов.

Япония считает недопустимым прекращение переговоров по мирному договору с Россией.