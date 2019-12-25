Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд

Французская компания оценила ущерб для своего бизнеса.

Чистый убыток французского автомобильного производителя Renault от прекращения работы в России составил 2,3 млрд евро. Об этом сообщили представители пресс-службы иностранной компании в опубликованном отчете.

Чистый убыток от прекращения деятельности составил €2,3 млрд из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года". отчет "Рено"

Напомним, что российское министерство по промышленности и торговли еще 16 мая сообщил о том, что активы группы Renault по стране перешли в государственную собственность. Акции завода "Рено Россия" переданы Москве, доля в "Автовазе" - институту НАМИ. "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Отечественный автопроизводитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на внутреннем рынке.

В Петербурге арестовали водителя "Рено" за наезд на полицейского.

Фото: Вконтакте / Renault Россия