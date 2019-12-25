В Петербурге арестовали водителя "Рено" за наезд на полицейского

Женщина не хотела быть задержанной.

Василеостровский районный суд заключил под стражу женщину, которая на "Рено" могла наехала на инспектора ГИБДД на улице Кораблестроителей. Он получил травмы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июля Елена Солодова протестовала против задержания и применила насилие в отношении инспектора. Ее хотели задержать за новое административное правонарушение. Женщина решила продолжить движение на машине. В результате у сотрудника ГИБДД повреждены пальцы левой руки, связки правого коленного сустава.

26 июля Солодову задержали, обвинение ей не предъявляли. Подсудимая просила избрать ей более мягкую меру, так как воспитывает маленького ребенка, страдает хроническими заболеваниями. Она принесли извинения потерпевшему, но не согласилась с действиями сотрудников полиции, которые не оказали ей медицинской помощи. Суд решил арестовать Елену Солодову до 25 сентября 2022 года.

По версии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, эта же женщина ранее пыталась наехать на двух собак и водителя.

Фото: Piter.tv