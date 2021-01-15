Renault чуть не задавил пешехода с двумя собаками на Морской набережной

Водитель преследовал прохожего и его питомцев прямо на тротуаре.

В воскресенье, 24 июля, воитель иномарки Renault преследовал мужчину, вышедшего погулять с двумя маленькими собаками по тротуару у Морской набережной. Судя по видео, которое опубликовали свидетели в соцсетях, намерения у сидящего за рулём были недобрые.

Машина практически наехала на пешехода в попытке задавить его и питомцев. Мужчина смог убежать, но иномарка все равно проследовала за ним.

Действия водителя резко осудили пользователи в комментариях.

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