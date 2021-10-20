Каждый уволенный сотрудник завода Toyota в Петербурге получит 12 окладов

Японская корпорация сократит 2 тыс. работников.

Завод Toyota в Петербурге в Петербурге закрывают. Данное решение принял представитель бренда на российском рынке "Тойота Мотор". В связи с остановкой деятельности компании сотрудники предприятия будут сокращены. Об этом сообщили на сайте Ленинградской Федерации профсоюзов.

Японская корпорация уволит 2 тыс. сотрудников. Однако всем работникам выплатят от 12 месячных окладов — их число зависит от квалификации и стажа работника.

В Петербурге проведут профориентационный фестиваль для людей старше 50 лет. Фестиваль призван помочь людям 50+ встроиться в новые реалии, повысить свои компетенции и получить новые знания. В программе мероприятия общение с психологами-профориентологами, которые помогут увидеть сильные и слабые стороны потенциальных соискателей, мастер-классы по различным профессиям: риэлтора, социальной работы, дизайна одежды, IT.

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