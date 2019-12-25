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Завод Toyota в Шушарах закрывается
Сегодня, 14:03
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Завод Toyota в Шушарах закрывается

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Не удалось решить вопрос с поставкой комплектующих.

Компания "Toyota" прекращает производство в России. Производство на заводе в Шушарах восстанавливать не будут. Об этом первым сообщил "Коммерсант", а позже подтвердили в Минпромторге России.

В общем сложности производство проработало 15 лет. Торжественная церемония открытия состоялась в декабре 2007-го года. По предварительным данным, автоконцерну не удалось наладить поставки комплектующих в России. На заводе производились модели Camry и RAV4.

По данным издания, площадка будет законсервирована. В будущем, возможно, ее продадут. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года. 

Фото: Piter.tv

Теги: toyota, автозавод, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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