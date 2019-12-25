Завод Toyota в Шушарах закрывается

Не удалось решить вопрос с поставкой комплектующих.

Компания "Toyota" прекращает производство в России. Производство на заводе в Шушарах восстанавливать не будут. Об этом первым сообщил "Коммерсант", а позже подтвердили в Минпромторге России.

В общем сложности производство проработало 15 лет. Торжественная церемония открытия состоялась в декабре 2007-го года. По предварительным данным, автоконцерну не удалось наладить поставки комплектующих в России. На заводе производились модели Camry и RAV4.

По данным издания, площадка будет законсервирована. В будущем, возможно, ее продадут.

Ранее Piter.tv писал о том, что Nissan продлил приостановку работы своего завода в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.tv